اليوم السابع
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مندوب فرنسا بمجلس الأمن: إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفيل أمر غير مقبول

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:37 م
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفيل أمر غير مقبول اليونيفيل
محمد جمال

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قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن إن يجب نشر قوات الجيش اللبنانى على الحدود مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل.

وأضاف أن مندوب فرنسا بمجلس الأمن على الحاجة ملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار فى لبنان، مشيرا إلى أن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفيل أمر غير مقبول.

بدوره، قال ممثل أمريكا فى مجلس الأمن إن لبنان القوى ذو السيادة هو الحل الأمثل للأزمة الحالية، مؤكدا أنه يجب التركيز على تقوية المؤسسات اللبنانية.

وأشار ممثل أمريكا فى مجلس الأمن أن الجيش اللبنانى يجب أن يكون القوة الوحيدة لحل الأزمة، مؤكدا أن لبنان القوى ذو السيادة هو الحل الأمثل للأزمة الحالية.







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