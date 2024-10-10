اليوم السابع
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منافذ مؤسسة حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة جنوب الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 12:16 م
منافذ مؤسسة حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة جنوب الجيزة مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

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تطرح مؤسسة "حياة كريمة، اليوم الخميس، اللحوم بأسعار مخفضة في جنوب الجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة.

 

وتطلق المؤسسة، اليوم، 4 منافذ، في محافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك في مناطق (جنوب الجيزة، منشأة القناطر، الحوامدية، أطفيح).

 

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة فى مختلف المحافظات.

 

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدى (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

 







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جنوب الجيزة



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