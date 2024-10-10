منافذ حياة كريمة توفر اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة أطفيح

كتبت - مرام محمد

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وتوفر المؤسسة من خلال منافذها بمحافظة الجيزة، اليوم، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ تطرح اللحمة المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وبدأت "حياة كريمة" تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة، وبني سويف، إذ تم افتتاح منافذ بيع ثابتة وإطلاق منافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.