اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

منافذ حياة كريمة توفر اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة أطفيح

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:49 ص
منافذ حياة كريمة توفر اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة أطفيح حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وتوفر المؤسسة من خلال منافذها بمحافظة الجيزة، اليوم، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ تطرح اللحمة المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 900-1000 جرام  بـ90 جنيهًا.

وبدأت "حياة كريمة" تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة، وبني سويف، إذ تم افتتاح منافذ بيع ثابتة وإطلاق منافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

 







حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

الجيزة

لحوم

منافذ لحوم

منافذ لحوم حياة كريمة

أطفيح



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى قرية البراجيل بأوسيم.. صور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 05:09 م

منافذ حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا فى قرية طموة بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:31 م

"اليوم" يرصد إقبال المواطنين على منافذ حياة كريمة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:17 م

حياة كريمة تواصل تقديم مبادرة بيع اللحوم مخفضة السعر فى أحياء ومدن الجيزة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 04:27 م

عمرو أديب يشيد بمبادرة حياة كريمة في تخفيض أسعار اللحوم: طازة وبـ 310 جنيهات

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 11:38 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة