منافذ حياة كريمة تبدأ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدة مناطق فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت منافذ مؤسسة حياة كريمة توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، ويتم الان أعمال التوزيع بمنافذ القاهرة منها منفذ بمدينة بدر الحي الثالث ميدان المستشفى بالقرب من مسجد ( عمر بن عبدالعزيز)، ومنفذ أخر بحلوان أمام محطة مترو حلوان، ومنفذ بشارع شبرا أمام مجمع الأحياء.

وتفر منافذ مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة، اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى مجمدة ب210 جنيه للكيلو، كما توفر الشوادر بالمحافظات اللحوم الطازجة ب 310 جنيه للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وحرصت المؤسسة على التواجد بأماكن متنوعة لتوفير اللحوم لأكبر عدد من المواطنين.



