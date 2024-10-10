مقتل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم مسلح شمال غربى باكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

لقى شرطيان باكستانيان مصرعهما فيما أصيب أربعة آخرون بينهم مدنى، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تابعة للشرطة فى منطقة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربى البلاد.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية اليوم الخميس، أن الهجوم وقع عندما كانت سيارة الشرطة تقوم بدورية روتينية في المنطقة، مما أسفر عن مقتل اثنين من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين وأحد المارة.

وأضافت القناة، أن السلطات الباكستانية قامت بتطويق المنطقة وشنت عملية بحث عن منفذي هذا الهجوم الذي لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.