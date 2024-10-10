مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية فى أوكرانيا

(أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسى استهدف منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوى، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار.

وقالت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: إن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".

وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرات مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".

وأردف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 95 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "إم -777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قامت في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، باستهداف تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق مالي بروكودي، وليبتسي في مقاطعة خاركوف".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا.

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق شوروفو وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيزيومسكوي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريًا، و5 مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.

كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالسيطرة على مواقع مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية.

وتصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، لـ9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية "غايغر" 42 و100 و110 و157 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 37 من مشاة البحرية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرنية نحو 490 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومركبتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.

وتصدت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، لهجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.