مع استمرار العمليات بغزة ولبنان.. إسرائيل تحذر: هجوم إيران سيكون "قاتل ومفاجئ"

كتبت : نهال أبو السعود

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أن الرد على الهجوم الإيراني الأخير سيكون "قاتلا" و"مفاجئا"، بينما أمضى الجيش الإسرائيلي قدمًا في عملية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة مع مواصلة هجومه البري في لبنان ضد حزب الله.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمتهما الأولى منذ سبعة أسابيع، حيث قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن المكالمة تضمنت مناقشات حول كيفية رد إسرائيل على هجوم إيران.

وأكدت الوكالة، أن الجولة المستمرة من الدمار والموت في غزة تأتي في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل هجومًا بريًا لمدة أسبوع ضد حزب الله في لبنان وتفكر في ضربة انتقامية كبرى على إيران في أعقاب وابل الصواريخ الإيراني الذي استهدف إسرائيل في الأول من أكتوبر.

وقال جالانت خلال خطاب ألقاه أمام القوات الإسرائيلية أمس الأربعاء، " ستكون ضربتنا قاتلة ودقيقة وفوق كل شيء مفاجئة. لن يفهموا ما حدث وكيف.. سوف يرون النتائج. كل من يضربنا سوف يتأذى ويدفع الثمن".

وكان حزب الله أعلن الأربعاء مسئوليته عن هجوم صاروخي أسفرعن مقتل شخصين في بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، في حين استشهد العشرات في غزة ففي شمال القطاع، دارت معارك عنيفة في مخيم جباليا حيث نفذت القوات الإسرائيلية عدة عمليات كبرى خلال الحرب

ويخشى سكان جباليا أن تكون إسرائيل تهدف إلى إخلاء الشمال وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة أو مستوطنة يهودية حيث قال سكان إن إسرائيل أغلقت جميع الطرق باستثناء الطريق السريع الرئيسي المؤدي جنوبًا من جباليا وقال أحمد قمر، الذي يعيش في جباليا مع زوجته وأطفاله ووالديه، في رسالة نصية:" الناس هنا يقولون بوضوح إنهم سيموتون هنا في شمال غزة ولن يذهبوا إلى جنوب القطاع".