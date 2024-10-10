اليوم السابع
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مصرع طفل اختل توازنه وسقط من عقار فى العجوزة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:11 ص
مصرع طفل اختل توازنه وسقط من عقار فى العجوزة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الخامس فى العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من عقار فى العجوزة، بإجراء التحريات تبين أن الضحية يبلغ من العمر 4 سنوات، اختل توازنه وسقط من نافذة شقة بالطابق الخامس، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

 


استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.







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