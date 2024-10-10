مسئول حياة كريمة بمدينة بدر: نوفر اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلو.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد خديوى، مسئول مؤسسة حياة كريمة بقطاع المجتمعات العمرانية بمدينة بدر، أن منفذ توزيع اللحوم الذى وفرته المؤسسة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وفر اللحوم بمدينة بدر للمواطنين بأسعار 185 جنيها للكيلو ضمن عدد من المنافذ بالقاهرة.

وفى السياق قال عماد موسى، منسق القطاع مسؤل متابعة مدينه بدر، بمؤسسة حياة كريمة، أن منفذ اللحوم شهد اقبال كبير من المواطنين على الشراء، مؤكدا أن الهدف من المبادرة توزيع اللحوم بأسعار مخفضة لمواجهة رفع أسعارها بدون داعى.

وشهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة، الموجود بمدينة بدر الحى الثالث ميدان المستشفى بالقرب من مسجد عمر بن عبدالعزيز، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم، التى وفرتها المؤسسة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة منافذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، ويتم الان أعمال التوزيع بمنافذ القاهرة منها منفذ بمدينة بدر الحى الثالث ميدان المستشفى بالقرب من مسجد (عمر بن عبدالعزيز)، ومنفذ آخر بحلوان أمام محطة مترو حلوان، ومنفذ بشارع شبرا أمام مجمع الأحياء.

وتفر منافذ مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة، اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلو، ولحوم بلدى مجمدة بـ210 جنيهات للكيلو، كما توفر الشوادر بالمحافظات اللحوم الطازجة بـ310 جنيهات للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عددا من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وحرصت المؤسسة على التواجد بأماكن متنوعة لتوفير اللحوم لأكبر عدد من المواطنين.