مركز بريطانى: وزيرة الخزانة قد ترفع الضرائب لـ25مليار استرلينى لتجنب التقشف

كتبت ريم عبد الحميد

حذر مركز أبحاث بارز فى بريطانيا من أن وزيرة الخزانة فى البلاد راشيل ريفز يجب أن ترفع الضرائب لتصل إلى 25 مليار استرلينى من أجل ضمان ألا تعود بريطانيا إلى التقشف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة تليجراف، فإن معهد الدراسات المالية قال إن تعهد وزيرة الخزانة البريطانية بحماية الإنفاق الحكومى يعنى أنها ماضية فى وضع ميزانية تقوم على رفع الضرائب فى بريطانيا، والتى يمكن أن تتجاوز ما الزيادات التى حدثت بعد الانتخابات من قبل جورج براون فى عام 1997، أو من قبل جورج أوسبورن عام 2010.

وحذر المركز البحثى من أن هذا يمكن أن يرفع العبء الضريبى إلى 37.9%، وهى أعلى نسبة فى زمن السلم.

وكان حزب العمال قد حدد خططا لتنفيذ زيادات ضريبية بقيمة 9 مليار استرلينى فى بيانه الانتخابى. ومع ذلك، فإن الزيادة الأكبر من المتوقع فى عدد السكان، والمدفوعة بزيادة الهجرة وتسوية أجور القطاع العام التى تكسر التضخم، تعنى أن زيادات ضريبية أكثر بكثير ستكون مرجحة لو أرادت المستشارة أن تتجنب التقشف، وفقا لتقرير معهد الدراسات المالية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع ريفز ضرائب التقاعد وضرائب مكاسب رأس المال والميراث فى ميزانيتها التى سيتم الكشف عنها فى 30 أكتوبر، إلى جانب تخفيف قواعد الديون لتمكنيها من اقتراض المزيد من أجل الاستثمار.

ولم يستبعد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن يبحث زيادة مساهمات أصحاب العمل فى التأمين الوطنى، وذلك عندما تحداه ريشى سوناك فى أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء. وحذر قادة الأعمال من أن حدوث زيادة فى ضرائب الوظائف من شأنها أن تؤدى إلى انخفاض الأجور والإضرار بالنمو الاقتصادى.