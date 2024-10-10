محافظ القاهرة يتفقد إنشاء ساحتى انتظار للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين فى المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» والذي سيعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بـ المؤتمر الحضرى، وتوفير كل الدعم اللوجيستى المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة القاهرة على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

وخلال الجولة كلف محافظ القاهرة هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة.

رافق المحافظ فى جولته د. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى : https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 اكتوبر 2024.