محافظ الجيزة يوجه بالعمل فى العطلات بالمراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بعدد من أحياء المحافظة، حيث تابع المحافظ استقبال المواطنين من المترددين على المراكز والإجراءات المتبعة من قبل العاملين بها لبحث طلباتهم والبت بها.

شملت جولة المحافظ المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية، والتى استمع خلالها المحافظ لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم وسرعة البت بالطلبات المتقدمين بها للتصالح في مخالفات البناء.

واستمع المحافظ، لبيان من رؤساء المراكز التكنولوجية حول إجراءات تسجيل الطلبات بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة الإمكانات المطلوبة للحفاظ على مستوى الكفاءة والفاعلية وسرعة تسجيل البيانات الخاصة بكافة الطلبات على المنظومة أولًا بأول، واستمرار العمل أيام العطلات، ومد المراكز بالعدد الكافى من العاملين والأجهزة لسرعة الانتهاء من الملفات.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.