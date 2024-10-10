اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد محيط محطة قطارات صعيد مصر

الخميس، 10 أكتوبر 2024 10:57 ص
محافظ الجيزة يتفقد محيط محطة قطارات صعيد مصر محطة قطارات صعيد مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محيط محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، لمتابعة تطوير الشارع المحيطة بها.

وفى السياق، تشهد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة استعدادات خاصة تمهيدا لافتتاحها، حيث تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصرى القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزار بجانب كونه محطة ومول تجارى، فضلا عن وجود الهرم الزجاجى الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 متر تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.

وتعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري، حيث يوجد بالقرب منها محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث للمترو، ومحطة مونوريل بخط 6 أكتوبر، وموقف اقاليم بالقرب منها، بالإضافة الى قربها من منطقة وسط البلد وعدد من المحاور المرورية الجديدة.
 







محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل

محطة مصر

محطة رمسيس

السكة الحديد

محطة مترو وادي النيل

المترو

مترو وادي النيل

المترو الجديد

مترو الانفاق



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