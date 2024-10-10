ماكرون يلتقى نظيره الأوكرانى بقصر الإليزيه اليوم

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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة - في بيان اليوم - إن الزيارة تأتي هي الخامسة للرئيس زيلينسكي إلى باريس منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في اليوم التالي لزيارة قام بها الرئيس الفرنسي اليوم إلى معسكر في منطقة "جراند إيست" شمال شرق فرنسا، حيث يتم تدريب لواء أوكراني.

ويعد هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون ليؤكد - مجددا - تصميم فرنسا على مواصلة تقديم الدعم الثابت لأوكرانيا وللشعب الأوكراني.

وزار الرئيس الفرنسي اليوم، اللواء الأوكراني الذي يتم تدريبه حاليا في معسكر للجيش الفرنسي في منطقة "جراند إيست" شمال شرق فرنسا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون توجه إلى منطقة "جراند إيست" للتباحث مع جنود اللواء الأوكراني الذين يتم تدريبهم حاليا في المعسكر ومع الجنود الفرنسيين المكلفين بالتدريب.

وأوضح البيان أن هذا التدريب جاء استجابة لتحدي التدريب الذي تواجهه أوكرانيا حيث أعلن ماكرون تدريب وتجهيز لواء مشاة أوكراني كامل مكون من 4500 جندي، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني لفرنسا في 7 يونيو الماضي.

وذكر البيان أن فرنسا هي "أول دولة تدرب لواء بأكمله على أراضيها"، حيث تعد عملية لم يسبق لها مثيل من حيث عدد الجنود الذين تم تدريبهم ومدة التدريب. وتؤكد زيارة ماكرون للمعسكر تصميم فرنسا على دعم كييف بشكل مكثف لمواجهة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.