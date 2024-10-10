اليوم السابع
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مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منشأة القناطر بالجيزة.. صور

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:15 م
مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منشأة القناطر بالجيزة.. صور حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

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شهد منفذ لحوم مؤسسة "حياة كريمة" بمركز ومدينة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، اليوم الخميس، إقبالًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مدعمة في محافظة الجيزة، وذلك في مناطق (جنوب الجيزة، منشأة القناطر، الحوامدية، أطفيح).

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

 

مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منشأة القناطر
مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منشأة القناطر
حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة
حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة

 







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