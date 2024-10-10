كل ما تريد معرفته قبل اجراء جراحة إعتام عدسة العين

كتبت فاطمة خليل

تعد جراحة إعتام عدسة العين من العمليات الجراحية التي تساعدك على استعادة الرؤية بوضوح وتحسين جودة الحياة، لكن لا بد من الاستعداد قبل إجراء هذه العملية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لإجراء جراحة اعتام عدسة العين، بحسب موقع تايمز ناو .

جراحة إعتام عدسة العين من الجراحات الفعالة التي يتم إجراؤها بشكل شائع في جميع أنحاء العالم، مما يحسن بشكل كبير من جودة الحياة لملايين الأشخاص.

إعتام عدسة العين هو حالة شائعة مرتبطة بالعمر، حيث تصبح عدسة العين غائمة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية. العلاج الوحيد النهائي لإعتام عدسة العين هو الجراحة، والتي تشمل إزالة العدسة الغائمة واستبدالها بعدسة داخل العين الاصطناعية وفقًا لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS)، يمكن للجراحة في الوقت المناسب استعادة الرؤية ومنع المزيد من التدهور.

نصائح لضمان تجربة جراحة إعتام عدسة العين الناجحة

اختيار الجراح المناسب

إن اختيار طبيب عيون مؤهل وذي خبرة أمر بالغ الأهمية، يمكن لمهارة الجراح أن تؤثر بشكل كبير على نجاح الجراحة. ابحث عن أخصائي على دراية بأحدث التقنيات الجراحية، مثل جراحة إعتام عدسة العين بمساعدة الليزر الفيمتوثانية، والتي توفر دقة أكبر ووقت تعافي أقل.

التقييم قبل الجراحة

قبل الخضوع لجراحة إعتام عدسة العين، يجب على الشخص الخضوع لفحص شامل للعين. يساعد هذا التقييم في تحديد نوع العدسة داخل العين والقوة المناسبة اللازمة لتصحيح الرؤية الأمثل.

يتم أخذ عوامل مثل نمط حياة المريض ووجود حالات أخرى في العين مثل الجلوكوما والصحة العامة في الاعتبار أثناء هذا التقييم.

هناك عدة أنواع من العدسات داخل العين متوفرة، كل منها مصمم لتلبية احتياجات بصرية مختلفة.

تصحح العدسات أحادية البؤرة الرؤية على مسافة واحدة، بينما توفر العدسات متعددة البؤر الوضوح على مسافات متعددة، مما يقلل من الحاجة إلى النظارات. يوصى باستخدام العدسات التوريكية للمرضى الذين يعانون من اللابؤرية. مناقشة إيجابيات وسلبيات كل خيار مع الجراح أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرار مستنير.

التحضير للجراحة

يمكن أن يساعد التحضير المناسب في تقليل المخاطر وضمان تجربة جراحية سلسة. قد يُنصح المرضى بالتوقف عن تناول بعض الأدوية، مثل أدوية السيولة ، قبل أيام قليلة من الجراحة. يُنصح أيضًا بترتيب النقل، حيث لا يُنصح بالقيادة بعد الجراحة. يُنصح بارتداء ملابس مريحة وتجنب المكياج أو المستحضرات في يوم الجراحة. تُجرى جراحة إعتام عدسة العين عادةً على أساس العيادات الخارجية وتستغرق حوالي 15 إلى 30 دقيقة لكل عين.

رعاية ما بعد الجراحة



رعاية ما بعد الجراحة ضرورية للتعافي الناجح. عادة ما يتم وصف المضادات الحيوية وقطرات العين المضادة للالتهابات للمرضى لمنع العدوى وتقليل الالتهاب.

من المهم اتباع نظام الدواء الموصوف وحضور جميع مواعيد المتابعة لمراقبة عملية الشفاء.

تجنب الأنشطة الشاقة والسباحة ورفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع على الأقل بعد الجراحة لمنع المضاعفات.