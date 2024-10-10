اليوم السابع
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قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 02:50 م
قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة إنقطاع مياه
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 11/ 10/ 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  12/ 10/ 2024.

 

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر 400 مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


 







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