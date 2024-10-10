غير قابلة للتخزين.. 6 معلومات لا تعرفها عن محصول الطماطم

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا بشكل كبير فى الأسواق حيث وصل سعر الكيلو عند بائع التجزئة إلى 40 جنيهًا وذلك لعدة أسباب منها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق نظراً لقلة الإنتاجية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الموسم الصيفى، حيث من المتوقع انخفاض الأسعار منتصف الشهر المقبل.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محصول الطماطم:

1- الطماطم من المحاصيل غير القابلة للتخزين وسريعة التلف.

2- منتجات الطماطم التى تعرض فى أوقات ارتفاع الأسعار تكون من إنتاج الصوب الزراعية ومن المعروف أن تكاليف انتاج زراعة الصوب للطماطم مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم فى أوقات نهاية العروات.

3- مصر من أكبر 5 دول إنتاجا للطماطم فى العالم حيث تزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم سنويًا .

4- يوجد 3 عروات أساسية فى زراعة الطماطم هى العروة الصيفية والعروة الشتوية والعروة النيلية .

5- تزرع فى مصر عروات متداخلة طوال العام حيث تمثل العروة الشتوية 42% من المساحة المنزرعة من الطماطم والتى تزرع شتلاتها فى سبتمبر وأكتوبر وتنتج ثمارها في يناير وفبراير ومارس التى تأثرت بشكل سلبى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

6- تزرع 49% من مساحة الطماطم فى العروة الصيفية والتى تزرع شتلاتها فى " فبراير ومارس وابريل ومايو " وتنتج ثمارها من يونيو حتى أغسطس وتزرع 9% فى العروة النيلى والتى تزرع شتلاتها فى يونيو ويوليو وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.