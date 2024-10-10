غسل 15 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.



وألقى القبض علي متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الشباب عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة المسئولة عن تسفيرهم مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه واعترفا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.