عندك برد وكحة.. هذا المشروب يساعد فى العلاج فى أسرع وقت

كتبت فاطمة ياسر

مع تقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد التي يصاحبها الكحة الشديدة، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أفضل مشروب يساعد في القضاء على الكحة.

وقال التقرير إن إضافة قشر الرمان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض السعال الكحة، وكذلك تقليل احتقان الصدر.يتكون هذا المشروب الساخن من نقع قشور الرمان المجففة أو الطازجة، وهو مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، و يمكن أن يساعد في تهدئة حلقك وإزالة الاحتقان، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا في الهضم ويعزز صحة القلب والبشرة الأكثر صحة، فتعرف على فوائد شاي قشر الرمان، وكيفية تحضيره، وكيفية تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

كيفية صنع مشروب قشر الرمان؟

مكونات:

1-2 ملعقة كبيرة من قشور الرمان المجففة (أو قشور رمانة واحدة طازجة)

2 كوب ماء

العسل أو الليمون (اختياري، للنكهة)

طريقة:

إذا كنت تستخدم قشور الرمان الطازجة، اغسلها جيدًا ثم قطعها إلى قطع صغيرة. أما إذا كنت تستخدم قشورًا مجففة، فيمكنك طحنها قليلًا للحصول على مشروب أسرع.

اغلي كوبين من الماء .

أضيفي قشور الرمان الطازجة أو المجففة إلى الماء المغلي، ثم خففي النار واتركي القشور تغلي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق.

بعد الغليان، صفي المشرةب.

يمكنك إضافة العسل أو عصير الليمون لمزيد من النكهة والفوائد الصحية الإضافية.

فوائد أخرى لقشر الرمان

بالإضافة إلى خصائصه المخففة للسعال، يقدم المشروب مجموعة من الفوائد الصحية، ومنها:

- غني بمضادات الأكسدة

تحتوي قشور الرمان على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية ، وهي ضرورية لمحاربة الجذور الحرة وحماية خلاياك من الأضرار البيئية. وهذا يمكن أن يساهم في الصحة العامة والرفاهية.

- يساعد في عملية الهضم

يمكن أن تساعد قشور الرمان في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية . وهذا يجعل هذا الشاي علاجًا منزليًا محتملًا للإسهال وعدم الراحة الهضمية.

- مفيد لصحة القلب

يحتوي قشر الرمان على مركبات البوليفينول، والتي ترتبط بخفض مستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. قد يساعد تناول شاي قشر الرمان في نظامك الغذائي على دعم صحة القلب.

-غني بخصائص مضادة للميكروبات

يمكن أن تساعد خصائص قشر الرمان المضادة للميكروبات في الحفاظ على صحة فمك. من خلال تقليل نمو البكتيريا، قد يساهم شاي قشر الرمان في تحسين نظافة الفم ومنع أمراض اللثة. اطلع على نصائح أخرى لتعزيز صحة الفم .