اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عملا "مناهضا للوحدة".. كوريا الجنوبية تدين تحرك بيونج يانج لإغلاق الحدود

الخميس، 10 أكتوبر 2024 10:34 ص
عملا "مناهضا للوحدة".. كوريا الجنوبية تدين تحرك بيونج يانج لإغلاق الحدود الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أدانت وزارة الوحدة فى سول، تحرك كوريا الشمالية لقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، باعتباره عملا معاديا لتوحيد الكوريتين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، عن مسؤول بالوزارة قوله "إن كوريا الشمالية لم تخطر الجنوب بالإجراء الذي اتخذته مسبقا، حيث يبدو أنها تريد تجنب الاتصال بين الكوريتين في إطار موقف «الدولتين المتعاديتين».

وترتبط الكوريتان عن طريق الطرق البرية والسكك الحديدية على طول خط "غيونغوي"، الذي يربط مدينة "باجو" الحدودية الغربية في الجنوب بمدينة "كيسونغ" في الشمال؛ وخط "دونغهيه" على طول الساحل الشرقي.

وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن أمس أنه سيقوم بقطع وإغلاق الحدود الجنوبية» مع كوريا الجنوبية بصورة دائمة، من خلال قطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع الجنوب وبناء هياكل دفاعية أمامية.

وأوضحت كوريا الشمالية، أن هذا الإجراء «سيفصل تماما» أراضي كوريا الشمالية عن نظيرتها كوريا الجنوبية، التي وصفتها بيونج يانج بأنها «الدولة المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الثابت».







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