عاطلان يعترفان بارتكاب وقائع سرقة مواتیر میاه وكھرباء من العقارات بالسويس

كتب إبراهيم قاسم

أعترف عاطلان بينهما مسجل خطر أمام النيابة العامة بالسويس، ارتكاب وقائع سرقة مواتیر المیاه وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعیة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحرى عن الوقائع التى ارتكبها المتهمين.

كانت جھود أجھزة وزارة الداخلیة نجحت في ضبط عاطلان "لأحدھما معلومات جنائیة" مقیمان بمنطقة فیصل بالسويس، لقیامھما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مواتیر المیاه والكھرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعیة.

وتبين أن المتهمان قاما باستخدام سیارة ربع نقل خاصة بشقیق أحدھما، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العیار، في عملية السرقة.

واعترفا المتهمان بإرتكابھما 4 وقائع سرقة في منطقة فیصل وارشدا عن كافة المسروقات التي عثر عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة حيالهما.