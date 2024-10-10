اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 09:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

عاطلان يعترفان بارتكاب وقائع سرقة مواتیر میاه وكھرباء من العقارات بالسويس

الخميس، 10 أكتوبر 2024 08:00 ص
عاطلان يعترفان بارتكاب وقائع سرقة مواتیر میاه وكھرباء من العقارات بالسويس مواتير مياه - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعترف عاطلان بينهما مسجل خطر أمام النيابة العامة بالسويس، ارتكاب وقائع سرقة مواتیر المیاه  وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعیة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحرى عن الوقائع التى ارتكبها المتهمين.

كانت جھود أجھزة وزارة الداخلیة نجحت في ضبط عاطلان "لأحدھما معلومات جنائیة" مقیمان بمنطقة فیصل بالسويس، لقیامھما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مواتیر المیاه والكھرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعیة.

وتبين أن المتهمان قاما باستخدام سیارة ربع نقل خاصة بشقیق أحدھما، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العیار، في عملية السرقة.

واعترفا المتهمان بإرتكابھما 4 وقائع سرقة في منطقة فیصل وارشدا عن كافة المسروقات التي عثر عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة حيالهما.

 







سرقة مواتیر المیاه

سرقة الكھرباء

طلمبات الرى

سرقة مواتير المياه من العقارات

وزارة الداخلية

سرقة

مسجل خطر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة