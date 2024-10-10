عاصفة قوية تتسبب فى فيضان الأنهار وإغلاق المدارس بإيطاليا

فاطمة شوقى

أدت الأمطار الغزيرة التي سجلت في الساعات الأخيرة بمنطقة لومبارديا الإيطالية إلى رفع منسوب الأنهار، مثل نهر لامبرو، الذي فاض أثناء مروره بميلانو، وإخلاء العديد من الأشخاص، إضافة إلى غرق مناطق أخرى من المدينة وتأثر وسائل النقل، بالإضافة إلى إغلاق المدارس الثانوية.

وذكرت الحماية المدنية، أن لومبارديا أعلنت حالة تأهب أحمر، حيث أن الأمطار الغزيرة ضربت مدينة ميلانو ومناطق ما قبل جبال الألب وبريانزا بكثافة، وأدت إلى فيضانات أثرت على العديد من المقاطعات الآهرى أيضا، وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وكتب مستشار الأمن والحماية المدنية في ميلانو، ماركو جرانيللي، على شبكات التواصل الاجتماعي: "نحن نراقب مياه الصرف الصحي والأنهار، ونحاول تقليل الفيضانات قدر الإمكان والدفاع عن المنازل والمتاجر ومحطات الطاقة".

وفي العاصمة الاقتصادية الإيطالية، فاض نهر لامبرو، مما أدى إلى إخلاء حيين، كما توجد مخاوف من تجاوز منسوب نهر سيفيرسو بعد الارتفاع الكبير في تدفقه بسبب الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب هطول الأمطار، غمرت المياه أيضًا عدة شوارع في المدينة، بما في ذلك ساحة الأميرة كلوتيلد حيث يقع مستشفى فاتيبينفراتيلي، الذي يواجه مرضاه صعوبة في الوصول إلى المبنى، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وتواجه وسائل النقل مشاكل في الحركة وتم تعليق خطين للترام، كما تعاني العديد من القطارات من التأخير.

وفي مقاطعة بيرجامو، أُغلقت المدارس الثانوية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم عزل بلدتين في وادي ريسو ووادي إيماجنا بسبب الانهيارات الأرضية.

وبالإضافة إلى لومبارديا، فإن منطقة ترينتينو ألتو أديجي في حالة تأهب برتقالية، في حين أن فريولي فينيتسيا جوليا وإميليا رومانيا وفينيتو وليجوريا وتوسكانا وأومبريا في حالة تأهب صفراء.