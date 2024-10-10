ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 كيلو جرام حشيش بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسماعيلية قدرت قيمتها المالية بحوالى 8 مليون جنيه، وذلك فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة .

وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 ملايين جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.