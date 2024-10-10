ضبط شقيقين استوليا على 26 مليون جنيه من 6 أشخاص لتوظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط موظف وشقيقه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 26.950 مليون جنيه من 6 أشخاص، بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ محمود ع ا م 34 سنة طبيب و"5 " آخرين يقيمون دائرة المحافظة، تضرروا في البلاغ من كل من مؤمن م ر ع 41 سنة موظف بمكتب خاص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدة " قضايا ، وشقيقه أحمد م ر ع 33 سنة صاحب مكتب بيع وتوزيع مواد غذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي " قضية ويقيمان مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 26.950.000 " ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اقر بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.