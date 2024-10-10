اليوم السابع
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ضبط شخصين لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

الخميس، 10 أكتوبر 2024 12:05 م
ضبط شخصين لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وبحوزتهما 11 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات ، وحرر محضر بالواقعة.


 
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارتهما لورشة لتصنيعها وإتخاذهما من منزل أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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