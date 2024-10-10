صاحبه طمع فى فلوسه.. مقتل ممرض بالزاوية الحمراء والقبض على المتهمين.. فيديو

"الخيانة من أقرب الناس إليك" هو عنوان جريمة بشعة دارت أحداثها فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ويعمل الشاب المجنى عليه ممرضا وقرر أحد أصحابه استغلال حاجته للعمل وقام باستئجار عاطل لخطفه وطلب فدية من ذويه وأثناء تعذيب وضرب المجنى عليه توفى متأثراً بإصابته.

وبعد القبض على المتهمين اعترفوا بالواقعة وأكدوا عدم نيتهم قتل المجنى عليه لكن خلال الاعتداء عليه توفى نتيجة إصابته المتكررة فقررا التخلص من كل جزء فى الجثة فى مكان مختلف، وأوضح المتهم الأول أنه كان يطمع فى مبلغ الفدية فقط لعلمه بوجود أموال لدى المجنى عليه فقام بالاستعانة بآخر لتنفيذ الجريمة.

قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء قرر تجديد حبس المتهمين بقتل الممرض 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى الواقعة لكشف كل التفاصيل.

وشيعت اليوم جنازة الشاب الممرض قبل نقله إلى مقابر الأسرة وسط صدمة وحزن من المشاركين.