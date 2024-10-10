شركة بريطانية تتخارج نهائيا من السوق الروسية وتبيع أصولها

موسكو (أ ش أ)

أعلنت شركة "يونيليفر" عملاق السلع الاستهلاكية فى بريطانيا، تخارجها من السوق الروسية، وإتمامها صفقة لبيع أصولها فى روسيا، لمجموعة "أرنست"، أكبر منتج للعطور ومستحضرات التجميل فى رابطة الدول المستقلة.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، اليوم "الخميس"، أن صفقة شركة يونيليفر روس، وهى فرع روسى للشركة البريطانية، تشمل كافة أنشطة يونيليفر فى روسيا ومصانعها الأربعة في البلاد بالإضافة إلى أعمالها في بيلاروسيا.

وأوضحت شركة "أرنست"- في بيان لها- أن الصفقة شملت الاستحواذ على كافة أصول يونيليفر، بما في ذلك أربعة منشآت إنتاجية في يكاترينبورج وأومسك وسانت بطرسبرج وتولا" ،وعملت أرنست و يونيليفر معا لأكثر من 17 عاما.

وقال أليكسي ساجال رئيس شركة "أرنست": "ستمكننا الخبرة المكتسبة خلال هذه الفترة من تطوير الأعمال بكفاءة،وزيادة حجم الإنتاج ورؤية منتجات الشركة في مجال التجزئة".

وغادر العديد من الشركات متعددة الجنسيات روسيا منذ بداية الصراع فى أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية قبل أكثر من عامين.