شاب يطالب خطيبته برد 60 جرام ذهب ويدعى تحايلها بالتزوير للاستيلاء على الشبكة

كتبت أسماء شلبي

"استمرت الخطبة طوال عام، دفعت ما يتجاوز 80 ألف جنيه مصروفات هدايا وفسح لخطيبتى، بخلاف الشبكة التى تقدر بـ60 جراما، وفى النهاية قامت الفتاة التى أحببتها بعمل حظر لى على جميع وسائل التواصل معها، ورفض عائلتها الرد على، وأرسلوا لى مع صديق رسالة بفسخهم الخطبة".. كلمات جاء على لسان شاب، لاحق خطيبته بدعوى قضائية لإلزامها برد الشبكة، أمام محكمة أكتوبر.

وأكد الشاب: "خطيبتى قدمت مستندات مزورة لإثبات أن قيمة المصوغات تقدر بـ7 جرامات، وهو ما أثبت عدم صحته بالمستندات والفواتير الحقيقة، أمام محكمة الجنح بالجيزة، بعد تحايلها بالغش والتدليس، للاستيلاء على المصوغات، والتزوير لإلحاق الضرر بي".

وأشار الشاب: "دمرت حياتى، وشهرت بى، لأعلم حقيقتها، وتخطيطها منذ البداية بسرقتى ثم الانفصال عنى، ورفضها رد حقوقى، لأتعرض للتهديد على يديها وعائلتها، وقدم مستندات تفيد ذلك، بخلاف تشهريهم بسمعتى، للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.