سناك صحى ومفيد وعلى قد الإيد.. فوائد تناول الفشار

كتبت فاطمة ياسر

الفشار وجبة خفيفة من الحبوب الكاملة للذرة، ويعد من الأطعمة الصحية التي يجب تناولها للحصول على فوائدها، والتي يوضحها هذا التقرير وفقا لموقع today.يشير الخبراء إلى أن الفشار يمكن أن يكون صحيًا عند تناوله باعتدال وكجزء من نظام غذائي متوازن ومغذي بشكل عام.

فهو وجبة خفيفة صحية من الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف والبروتين، يحتوي على سعرات حرارية ودهون منخفضة.

مصدر جيد للألياف

يعد الفشار مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، حيث يوفر 3-4 جرامات لكل وجبة، أو ما يقرب من 15% من الكمية اليومية التي يحتاجها الشخص وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. ويشير الخبراء إلى أن الألياف الموجودة في الفشار تساعد في الشعور بالشبع، أو تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، والمساعدة في إدارة الوزن.

يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مهمة للصحة، وتشمل هذه الفيتامينات فيتامينات ب والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمنجنيز والفوسفور والزنك، وهذا يجعله وجبة جيدة وصحية.

-منخفض السعرات الحرارية

الفشار منخفض السعرات الحرارية والدهون بشكل طبيعي فهو خالٍ من الجلوتين بنسبة 100%. كما أنه منخفض السكر بشكل طبيعي، ولكن على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، يمكن أن يكون الفشار مشبعًا ومرضيًا بفضل محتواه من البروتين والألياف.