سمير فرج: الدولة المستقرة فى المنطقة مصر.. والضربة الأكبر لإسرائيل غلق باب المندب

كتبت: بتول عصام

قال أ.ح.د سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق، إن لأول مرة منذ 4 آلاف سنة مصر تتهاجم من 4 اتجاهات التي تحاوطها.

جاء ذلك خلال فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي 2024/2025، وكانت الندوة بعنوان "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وأوضح دكتور سمير فرج خلال الندوة أن الدولة المستقرة في المنطقة هي مصر، مؤكدا على حماية الله لبلادنا.

وأكد أن مناطق التوتر التي تؤثر على الأمن القومي المصري، تتمثل في:

- الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (السودان).

- الاتجاه الاستراتيجي الشرقي (اسرائيل/ البحر الأحمر) .

- الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا).

- الاتجاه الاستراتيجي الشمالي.

وكان قد استعرض دكتور سمير فرج خلال الندوة بعض الأفلام الأجنبية التي تحدثت عن الحرب، مشيرا إلى بعض المحطات الهامة التي خوضت في حرب أكتوبر، وأبرزها الضربة الأكبر لإسرائيل من خلال إغلاق الملاحة في خليج باب المندب.

وفي نهاية الندوة تم تكريم دكتور سمير فرج بحضور دكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ودكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، ودكتور هبة شاهين عميدة كلية الإعلام.