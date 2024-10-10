سقوط 4 عاطلين وراء سرقة السيارات فى مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 عاطلين لقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في مدينة بدر وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لرجال المباحث بقيام (4 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر بارتكاب واقعة سرقة سيارة بنطاق القسم

بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تم القبض على المتهمين وتبين قيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد سرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة "مستأجرة" وأقروا بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها - بندقية آلية بالخزينة - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – السيارة المستخدمة فى الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.