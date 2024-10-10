اليوم السابع
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الخميس، 10 أكتوبر 2024 08:34 م
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سقوط عاطل متهم بالنصب على عدد من الأشخاص فى الهرم

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:38 م
سقوط عاطل متهم بالنصب على عدد من الأشخاص فى الهرم متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أوهم عاطل فى منطقة الهرم، عددا من الأشخاص بتوفير تذاكر سفر لهم، واستولى منهم على مبالغ مالية، وألقى رجال المباحث القبض عليه بتهمة النصب، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى النصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير تذاكر سفر لهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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امن الجيزة

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الهرم




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