سقوط عاطل لإدارته كیان تعلیمى بدون ترخیص بالإسكندریة للنصب والاحتیال على المواطنین

كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل

القت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لإدارته كیان تعلیمى "بدون ترخیص" بالإسكندریة للنصب والإحتیال على المواطنین ، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامه للتحقيق .

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما جرائم النصب والإحتیال على المواطنین بقصد الإستیلاء على أموالھم .. فقد أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام (أحد الأشخاص) بإدارة كیان تعلیمى "بدون ترخیص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندریة ، للنصب والإحتیال على المواطنین بزعم منحھم دورات تعلیمیة وشھادات دراسیة فى عدد من المجالات الطبیة وإیھامھم بأن تلك الشھادات تمكنھم من الإلتحاق للعمل لدى المستشفیات المختلفة والعیادات الخاصة "على خلاف الحقیقة" مقابل مبالغ مالیة.

عقب تقنین الإجراءات تم ضبطه بمقر الكیان المشار إلیه ، وبحوزته مجموعة من الشھادات منسوب صدورھا للكیان "معدة للتزویر" – أكلاشیه خاص بالكیان – عدد من الكتب الدراسیة مجھولة المصدر - مجموعة من ملفات وإستمارات الإلتحاق بالكیان – مطبوعات دعائیة خاصة بالكیان – جھاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصھ تبین إحتوائه على العدید من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطھ الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.