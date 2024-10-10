رئيس جودة التعليم: جامعة الأزهر من أقدم الجامعات فى العالم

كتب محمود طه حسين

أقامت جامعة الأزهر احتفالية لتكريم الكليات التي حصلت على تجديد الاعتماد وكذلك الكليات والبرامج التي حصلت علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، وبحضور نواب رئيس جامعة الأزهر ومدير وقيادات مركز ضمان الجودة بالجامعة ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أن جامعة الأزهر من أقدم الجامعات في العالم وليس غريبا أن تكون سباقة في مجال جودة التعليم، حيث حققت الجامعة شوطا كبيرا في هذا الملف فقد بلغ عدد البرامج والكليات المعتمدة لدى الهيئة 64 برنامج و34 كلية منها عدد كبير يعاد تجديد اعتماده. ويأتي هذا نتيجة ثمار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أثمر عن عدة نجاحات في مجالات التدريب والمشاركة في تأهيل القائمين على العملية التعليمية وتطبيق نظم الجودة، وتقديم الدعم الفني لكوادر الجودة بالجامعة.

وأضاف الدكتور سلامة داود بأن الجامعات هي الركيزة الأولى للنهوض بالمجتمعات وتطورها، وأن جامعة الأزهر حريصة على تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يواكب التقدم التكنولوجي ومقتضيات العصر في مختلف المجالات، وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائها، وهذه الرؤية التي يؤكد عليها دائما فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر لتأهيل الأجيال على مقومات نهوض أمتنا وأن تستهدف المناهج التعليمية بناء الإنسان وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم العلم والدين والأخلاق.

وقد تم خلال الاحتفال تكريم الكليات والبرامج التي تم اعتمادها في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2024، على النحو التالي: 6 كليات الحاصلة علي تجديد اعتماد هي:

1 . كلية الطب للبنات بالقاهرة (تجديد اعتماد للمرة الثانية)

2. كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

3. طب الأسنان للبنين بالقاهرة

4. كلية الشريعة والقانون بطنطا

5. كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية

6. كلية اللغة العربية - إيتاي البارود- البحيرة.

كذلك تم تكريم 5 كليات بجامعة الأزهر قد حصلت علي الاعتماد هي :

1. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

2. كلية اللغة العربية بالزقازيق

3. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات

4. كلية أصول الدين بأسيوط

5. كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان

وتم تكريم ١٥ برنامج قد حصلوا على الاعتماد بكليات جامعة الأزهر، بواقع: ٤ برامج بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، و ٤ برامج بكلية الدراسات الإنسانية بالدقهلية، و٢ برامج كلية التربية للبنين بالقاهرة، و ٣ برامج بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، و ١ برنامج بكلية الزراعة و١ برنامج هندسة بنين القاهرة.

