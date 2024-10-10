رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد موقف المجر إزاء الأزمة الأوكرانية

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انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، موقف رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إزاء الأزمة في أوكرانيا.

وقالت دير لاين، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورج، دون الإشارة بشكل مباشر إلى أوربان، "إنه لا يزال هناك من يلقي باللوم ليس على مطامع بوتين في السلطة ولكن على تعطش أوكرانيا لنيل الحرية؛ لذلك أود أن أسألهم: هل سبق أن ألقوا باللوم على المجريين إبان الغزو السوفيتي في 1956؟".. بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن دهشته من كلمة دير لاين، متهمًا إياها بتحويل المفوضية الأوروبية إلى "سلاح سياسي".

ورفض أوربان المقارنة بين أحداث الثورة المجرية على الغزو السوفيتي في 1956 والغزو الروسي لأوكرانيا .. مُشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى "استراتيجية خاسرة" إزاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوربان "أننا لن نقبل أن يملي علينا الاتحاد الأوروبي ما يجب قوله أو السكوت عنه".