دورة تدريبية السبت لقضاة ومستشارى الجهات القضائية عن الذكاء الاصطناعى وتحدياته

كتب إبراهيم قاسم

ينظم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، السبت المقبل، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك، دورة تدريبية لعدد من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية، بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص.

وتعقد الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، ويحاضر خلالها المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشرى، فيما يشارك في الدورة نحو 250 مستشار وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.

ويحضر خلال الدورة كل من المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، والمستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليفه رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، والمستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات.