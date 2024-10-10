خليك لطيف.. المعاملة الحسنة تحمي من النوبات القلبية وتقلل القلق

كتبت فاطمة ياسر

المعاملة الحسنة مع الآخرين تساهم بشكل كبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية من التعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

أوضح التقرير، أن هناك حيلة مدهشة لصحة القلب، وهي المعاملة الحسنة مع الآخرين فقد تنقذ قلبك من الأمراض وتمنع النوبات القلبية وتتغلب على القلق والاكتئاب، والسبب يرجع إلى أنه يقلل من التوتر ويخفض ضغط الدم لضمان صحة القلب.

وقدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية للتعامل بطريقة جيدة وحسنة مع الآخرين علي الصحة ومنها:

-خفض ضغط الدم

يميل جسمك إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون الحب، و يعمل على توسعة الأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في حماية قلبك من التلف وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وبالتالي، فإن التعامل بلطف يقوي القلب.

-يجعلك تشعر بالسعادة ويحافظ على صحة القلب

إن التعامل الجيد مع الآخرين مع الآخرين يساعد الإنسان على الشعور بالرضا بدلاً من الشعور بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب، كما أن اللطف هو شكل من أشكال العناية بالذات، ومن المعروف أن التوتر يمكن أن يؤثر على صحة القلب، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات التوتر إلى ارتفاع ضغط الدم والتسبب في الإصابة بنوبة قلبية.

-يقلل من القلق والاكتئاب الذي يؤثر سلبًا على الصحة

يساعدك على التفاعل الاجتماعي الإيجابي والتواصل مع الآخرين، فإن الشعور بأنك جزء من المجتمع أو دعم الآخرين يخلق المرونة ضد القلق والاكتئاب المعروفين بأنهما يؤثران على قلبك مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، فإذا كنت ترغب في ضمان صحة قلبك والأوعية الدموية، فكن جيد التعامل مع الآخرين وستلاحظ الفرق في صحتك.