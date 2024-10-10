حيل نفسية تساعد مريضة سرطان الثدى فى نجاح مرحلة العلاج

كتبت مروة محمود الياس

رحلة العلاج من سرطان الثدى تمر خلالها المريضة بالكثير من التحديات والصعاب، تحتاج فيها لذهن صاف، وقوة وصلابة تمكنها من المرور بتلك المرحلة بروح منتعشة، دون الوقوع في براثن الاكتئاب والمرض.

وتعد الحالة النفسية للمريضة، التي يجب أن تكون محاربة وهادئة ومتزنة كى تتمكن من تخطى تلك المرحلة بنجاح، أهم التحديات التى تقابلها، والتى يجب أن تنميها وتعززها هى المشاعر الإيجابية لمقاومة المشاعر السلبية التى قد تؤذى وتعرقل رحلة علاجها من المرض، وذكر تقرير نشر في موقع "كانسر" المعنى بالصحة العامة ومرضى السرطان، أن السيدات في المرحلة الأولى من العلاج تكون في حالة إرهاق وقلق شديد وقد تصل حد الشعور بالحزن والاكتئاب، مما قد يؤدى إلى التوتر المزمن ونوبات القلق الحادة، ولذا قدم التقرير مجموعة هامة النصائح والحيل النفسية لتخطى مرحلة العلاج بسلام نفسى وبدني.

أهم النصائح النفسية



-اليأس والاستسلام أقوى عدو لمن يمر بمرحلة العلاج، لا تجعليه يتسرب إليك أبدا.

-ابتعدى عن المشاعر السلبية، شتتيها وابتعدى عنها تماما، لا تتركى نفسك لها، فكرى في أفكار جيدة ، السلبية قد تؤدى بك لإيقاف العلاج.

-الحصول على قسط وافر من النوم في مرحلة العلاج.

-البعد التام عن النيكوتين والسجائر والعادات غير الصحية للجسم.

-لا تتتركى أية جرعة أو جلسة للعلاج مهما حدث كى لا تتأثر نفسيتك وعلاجك بالسلب.

-العلاج العاطفى والنفسى والمتابعة لدى مختص نفسى أمر في غاية الأهمية، لتكوين صورة ذهنية جيدة عن المرض وعن الجسم مرة أخرى بعد العلاج وأثنائه.

-لا تتركى نفسك للإجهاد الحاد نظمى مهامك جيدا.

-اهتمى بالأفكار الإيجابية والتخطيط لحياتك وحياة أحبائك كما يجب.

-العلاج النفسى الجماعى لمريضات سرطان الثدى مفيد للنفسية في تلك المرحلة.

-الاهتمام بممارسة الهوايات المفرحة، واستقطاع وقت خاص لنفسك.

-اهتمى بممارسة تمارين التنفس والاسترخاء.

-اهتمى بممارسة التمارين الرياضية – وفقا لما يراه طبيبك ووفقا للحالة.