حضور كبير من المصليين لأداء صلاة الجنازة على جثمان زوجة الدكتور حسام موافى

كتب سيد الخلفاوى

شهدت جنازة الدكتورة إلهام مطاوع، زوجة الدكتور حسام موافى، حضور كبير من المصلين لأداء صلاة الجنازة، على جثمانها، بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالجيزة.

وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة وأصدقاء الدكتور حسام موافى، ومحبيه لأداء صلاة الجنازة على والدة أبنائه.

ونعى الدكتور حسام موافى، وفاة الدكتورة إلهام مطاوع قائلا: إنا الله وإنا إليه راجعون توفيت والدة اولادي الدكتورة إلهام مطاوع الرجاء الدعاء لها صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود.

والدكتور حسام موافى، هو استشاري أمراض الباطنة والحالات الحرجة، وشغل رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني خلال (2003- 2007).



الجنازة خرجت من مسجد مصطفى محمود



تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود



تشييع الجنازة



جنازة زوجة الدكتور حسام موافى



حضور كبير من المصليين



صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود



جنازة زوجة حسام موافي (18)



جنازة زوجة حسام موافي (19)



جنازة زوجة حسام موافي (20)



جنازة زوجة حسام موافي (21)



جنازة زوجة حسام موافي (22)



جنازة زوجة حسام موافي (23)



جنازة زوجة حسام موافي (24)



