حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بالهرم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

جاء قرار النيابة العامه عقب قيام المتهم بإيهام عددا من الأشخاص بمنطقة الهرم، بتوفير تذاكر سفر لهم، واستولى منهم على مبالغ مالية، وألقى رجال المباحث القبض عليه بتهمة النصب.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى النصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير تذاكر سفر لهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.