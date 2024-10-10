اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:36 م
حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز السادات  بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

مركز شرطة السادات

أمن المنوفية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة