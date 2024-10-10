حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.