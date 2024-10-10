اليوم السابع
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حبس شاب لاتهامه بقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:58 م
حبس شاب لاتهامه بقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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قررت نيابة وادى النطرون بالبحيرة، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية إتهامه بإنهاء حياة زوجته، بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبدأ احداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مستشفى وادي النطرون التخصصي" آية.ح"  21  سنة، ربة منزل، مقيمة وادي النطرون، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص، تبين من إجراء التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "هادي.ع" 26 سنة ،  زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة، على خلفية مشادة كلامية حدثت بينهما، بسبب المشاكل الأسرية.


 







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