اليوم السابع
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ثلاجات حياة كريمة المتنقلة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة الحوامدية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 12:01 م
ثلاجات حياة كريمة المتنقلة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة الحوامدية مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

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تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتواصل المؤسسة، اليوم، طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة في المحافظات، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 







حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

الجيزة

لحوم

منافذ لحوم

منافذ لحوم حياة كريمة

الحوامدية



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