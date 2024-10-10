تعليمات مهمة من وكيل التعليم بالجيزة بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمدراء عموم الجيزة والتوجيهات والمراحل، لتقييم سير العملية التعليمية فى شهرها الأول وما تم تحقيقه على أرض الواقع من قرارات وتوصيات، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعادل النجار محافظ الجيزة، وفى إطار خطة وكيل الوزارة لتقييم سير العملية التعليمية فى شهرها الأول من خلال اجتماعه اليوم بمدراء عموم الجيزة والتوجيهات والمراحل التعليمية.

وفى مستهل اجتماعه، رحب وكيل الوزارة بالحضور، وهنأهم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا، إن ما تقدمه وزارة التربية والتعليم الآن بمثابة انتصار على التحديات والمعوقات التى تحول بين المعلم والمتعلم.

ونوه أن الجيزة بجميع قياداتها التنفيذية والتعليمية تعمل على قلب رجل واحد للتصدى لجميع التحديات والعقبات والتغيرات فى ظل توجيهات القيادات السياسية والتنفيذية لبناء مصر الجديدة.

ووجه وكيل الوزارة عدة تعليمات لمدراء عموم الجيزة والتوجيهات والمراحل الحضور، شملت:

-تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن فى نفوس الطلاب فى هذا الشهر الذى تحتفى مصر كلها بانتصارات أكتوبر، وذلك من خلال توضيح ما قدمه الجندى المصرى من تضحيات بداية من حرب 67 مرورًا بحرب الاستنزاف ثم الملحمة الكبرى التى سجلها التاريخ، وذلك بسرد قصص لأبطال مصر من خلال الإذاعة المدرسية والندوات التثقيفية طوال شهر أكتوبر.

-الاهتمام والتأكيد على متابعة الفترات الدراسية المسائية ومتابعة سد العجز وتأمين دخول وخروج الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مأمور القسم أو المركز ورئيس الحي ورئيس مجلس المدينة.

-سرعة الانتهاء من الإحصاء الاستقراري، على أن يتم غلق باب التحويلات نهائيًا لجميع المراحل في موعد غايته الخميس الموافق 10/10/2024، حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

-الاهتمام بتوزيع الإشراف اليومي، وكذلك نظافة الحمامات والتعقيم حرصًا على صحة الطلاب.

-التنبيه على تجديد إجازة التعاقد الخارجي تكون من المديرية التعليمية بينما طلب الإجازة لأول مرة تكون بعد العرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

-الانتداب للعمل لأي هيئه خارج التربية والتعليم سواء لأول مرة أو تجديد يتم عرضه على اللجنة المختصة بالوزارة.

-تشكيل لجان من الإدارة التعليمية والمتابعة، وذلك لمتابعة توزيع الوجبات الغذائية المدرسية بعد الحصة الثانية، مع التأكيد على أهمية هذا الأمر لأنه يتعلق بصحة الطلاب.

-عمل جدول محاضرات للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي وتعليقه في مكان ظاهر للطلاب بالمدرسة، موضحًا به اليوم والساعة والمدة الزمنية واختيار أيام تناسب الجدول الزمنى ولا تتعارض مع الصفوف الدراسية الأخرى.

-ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء وكذلك الإخصائى الاجتماعى والنفسى فى حل المشكلات التى تعوق العملية التعليمية ونشر الوعى بين أولياء الأمور لما يحدث من تغييرات تهدف إلى جودة التعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

-تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر، على النحو التالي:

أولًا: مرحلة (التعليم الأساسى) المرحلة الابتدائية والإعدادية

-إعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس الرسمي والرسمي لغات والخاص، ويقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة لتوزيعها على المدارس بحيث يكون هناك ثلاث نماذج للمادة للفصل الواحد.

-يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة، وذلك طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

-تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتوجيه العام بمديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

-تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية، مع مراعاة كافة الأجازات الرسمية.

-يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

ثانيًا: الصفين الأول والثاني الثانوي العام

-إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدوري رقم 49 بتاريخ 21/11/2022، على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة %15 على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

ثالثًا: المدارس الرسمي والخاصة والرسمى لغات والخدمات:

الصف الأول الثانوى:

-يعقد لهم امتحان ورقي طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

الصف_الثانى_الثانوى:

-الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا ويتم تسليم ورقة الاسئلة المقالية مع بدايه زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي.

-في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أو أي مدرسة غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكات إنترنت (خاص وخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت يعقد لهم امتحان ورقي بنفس الامتحان الإلكتروني.

واستمع وكيل الوزارة لشكاوى ومقترحات الحضور وقام بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ورشا يوسف مدير إدارة التعليم الخاص، وبدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء المديرية.