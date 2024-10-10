تعرف على المدة الزمنية لامتحانات تقييم الطلاب الشهرية بكل مادة

محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية والإدارات لتقييم شهر أكتوبر الجارى لصفوف النقل، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدة التقييم في المادة الواحدة يعادل حصة دراسية واحدة، ويتم عقد الاختبار فيما درسه الطالب بمنهج شهر سبتمبر وأكتوبر حتى موعد عقد الاختبار، مضيفة أن الاختبار عبارة عن أسئلة قصيرة يجيب عنها الطالب أثناء اليوم الدراسى، ويتم استكمال الدراسة بعد أداء الطلاب الاختبار بشكل طبيعى جدا، على أن يتم تصحيح الاختبار من خلال المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني في الإدارات التعليمية.

ـ يتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل من خلال 3 اختبارات بكل فصل دراسى كالتالى:



- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة فقط ومخصص له 5 درجات.

- تقييم شهري ثان ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات.

- تخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).