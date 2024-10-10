تشييع جثمان زوجة الدكتور حسام موافى من مسجد مصطفى محمود

كتب سيد الخلفاوى

شيع عدد كبير من المصلين منذ قليل، جثمان الدكتورة إلهام مطاوع زوجة الدكتور حسام موافى، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة، وأصدقاء ومحبى الدكتور حسام موافى.

وأدوا صلاة الجنازة على جثمان المتوفاة بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالجيزة.

ونعى الدكتور حسام موافى، وفاة الدكتورة إلهام مطاوع قائلا: "إنا الله وإنا إليه راجعون توفيت والدة أولادي الدكتورة إلهام مطاوع الرجاء الدعاء لها صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود".

والدكتور حسام موافى، هو استشاري أمراض الباطنة والحالات الحرجة، وشغل رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني من 2003 إلى 2007.





الجنازة خرجت من مسجد مصطفى محمود



تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود



تشييع الجنازة



جنازة زوجة الدكتور حسام موافى



حضور كبير من المصليين



صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود



جنازة زوجة حسام موافي (18)



جنازة زوجة حسام موافي (19)



جنازة زوجة حسام موافي (20)



جنازة زوجة حسام موافي (21)



جنازة زوجة حسام موافي (22)



جنازة زوجة حسام موافي (23)



جنازة زوجة حسام موافي (24)



