ترامب يغلق الباب فى وجه مناظرة ثانية مع هاريس.. وبوليتكو: يتجنب المخاطرة

كتبت : نهال أبو السعود

حسم دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأمر بشأن عقد مناظرة ثانية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى تروث سوشيال، موضحا أسباب قراره.

استبعد ترامب مناظرة أخرى، وكتب فى منشور: " لقد تأخرت العملية كثيرًا، فقد بدأ التصويت بالفعل - لن تكون هناك مباراة إعادة!.. إلى جانب ذلك، صرحت كامالا بوضوح، أمس، أنها لن تفعل أى شيء مختلف عن جو بايدن، لذا لا يوجد شىء للمناقشة ".

وفى شرح قراره، زعم ترامب أنه فاز بمناظرته في 10 سبتمبر مع هاريس، رغم استطلاعات الرأي وانتقادات بعض الجمهوريين أشارت إلى أن هذا لم يكن هو الحال، كما استشهد بأداء نائبه السناتور جيه دي فانس في مناظرة نائب الرئيس ضد حاكم مينيسوتا تيم والز (ديمقراطي)، وقال أنه كان متقدمًا "في جميع الولايات المتأرجحة"، رغم أن استطلاعات الرأي تُظهر سباقًا متقاربًا في جميع ساحات المعارك السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر.

قالت مجلة بوليتكو ان رفض ترامب للمناظرة الثانية حتي على الأراضي الودية مثل فوكس نيوز الى إلى أنه غير راغب في المخاطرة بعدم القدرة على التنبؤ بمنافسة وجهاً لوجه مع هاريس في الأسابيع الأخيرة من الحملة بينما قالت الأخيرة إنها منفتحة على مناظرة أخرى.

جاء منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من اقتراح فوكس نيوز إجراء مناظرة في بنسلفانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر ان هاريس قبلت مناظرة ثانية بعد مواجهتهما الأولى التي استضافتها ABC فى 10 سبتمبر، قائلة إن المرشحين "مدينون للناخبين" بإجراء مناظرة ثانية وسعى ترامب إلى وصف أول مناظرة له بأنها انتصار على الرغم من أنه كان ينظر إليها أنها نجاح لنائبة الرئيس.

وعرضت شبكة سي إن إن استضافة مناظرة في أتلانتا في 23 أكتوبر، وقبلت هاريس.حوددت الشبكة يوم الخميس كموعد نهائي لكلا المعسكرين للرد على الدعوة، وفي الشهر الماضي، قالت حملة هاريس إن نائب الرئيس ستكون في أتلانتا في 23 أكتوبر وأن "دونالد ترامب يجب أن يتقدم ويواجه الناخبين".