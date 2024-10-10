تأثير الالتهاب على جسمك.. تعرف على طرق سهلة ومضمونة للحد منه

كتبت فاطمة خليل

الالتهاب هو عملية تساعد جسمك على الشفاء، فإنه يؤدي أيضًا إلى الألم والتورم وتغير اللون، وفقًا للأطباء، يكون الالتهاب الطبيعي خفيفًا، والألم ليس شديدًا إلى هذا الحد، لكن الالتهاب يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء من جسمك لا يمكنك رؤيتها، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير الالتهاب على جسمك على المدى الطويل وبعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليله، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن تساعدك الاستجابات الالتهابية التي تحدث خلف الكواليس على الشفاء، ولكن في أوقات أخرى، يمكن أن تضر بصحتك، مما يؤدي إلى التهاب مزمن. يحدث هذا عندما يدخل جسمك في حالة تأهب مستمرة. بمرور الوقت، يؤثر الالتهاب المزمن سلبًا أيضًا على أنسجتك وأعضائك – ويلعب دورًا رئيسيًا في مجموعة من الحالات – من السرطان إلى النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ما هي أعراض الالتهاب المزمن؟

يقول الأطباء إن الالتهاب يؤدي في الغالب إلى أعراض شائعة ملحوظة مثل الألم والاحمرار والتورم. ومع ذلك، عندما يكون هناك التهاب مزمن، يمكن أن تكون الأعراض أكثر دقة – مما يجعل من السهل تجاهلها. بعض هذه هي:

التعب والإرهاق الشديدين

آلام الجسم

الاكتئاب والقلق

مضاعفات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك

زيادة الوزن

فقدان الوزن

العدوى المستمرة

ما الذي يسبب الالتهاب؟

يقول الأطباء إن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب المزمن، ومنها:

أسباب غير معالجة مثل العدوى أو الإصابة

اضطراب المناعة الذاتية

التعرض الطويل الأمد للمواد المهيجة

التدخين

الإجهاد المزمن

العمر

علاج الالتهاب المزمن

في حين أن الالتهاب هو جزء طبيعي من عملية الشفاء – عندما يصبح مزمنًا، يصبح من المهم السيطرة عليه لتقليل خطر أي نوع من الضرر الطويل الأمد.

تتضمن بعض الخيارات التي تساعد في إدارة الالتهاب ما يلي:

الأدوية

تعمل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية أو مسكنات الألم المضادة للالتهابات على تقليل الألم والالتهاب، ومع ذلك، فإن لها آثارًا جانبية معينة مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام ومشاكل الرؤية. يقول الأطباء أيضًا إن الأدوية المثبطة للمناعة تُستخدم عندما لا تكون العلاجات الأخرى فعالة للغاية، ولكنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية شديدة مثل تساقط الشعر والعقم وتلف الكبد.

تغييرات نمط الحياة

تتضمن بعض تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك في التغلب على الالتهاب ما يلي:

يتضمن تناول نظام غذائي خالٍ من السكر ومنخفض نسبة السكر في الدم الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة المليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول. تناول الكثير من الأطعمة المضادة للالتهابات مثل زيت الزيتون والخضراوات الورقية مثل السبانخ والطماطم والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والمكسرات والفواكه مثل التوت والكرز. تأكد من تجنب الأطعمة التي تقلل الالتهاب مثل الكربوهيدرات المكررة بما في ذلك الخبز الأبيض والمعجنات والأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر.

قلل من الدهون المشبعة والدهون المتحولة في أطعمتك

الحصول على نوم منتظم ومتواصل

إدارة التوتر

الإقلاع عن التدخين

إنقاص الوزن

المكملات العشبية

هناك العديد من المكملات العشبية مثل الكركمين وحمض الليبويك – الموجود في الكركم و التوابل الأخرى مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار.