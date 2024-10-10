بعد رضوخ ماسك لمطالب القاضى.. عودة X للبرازيل بعد الحظر

فاطمة شوقى

أكدت المحكمة العليا البرازيلية عودة شبكة X المملوكة للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك بعد أن التزمت بحميع مطالب القاضي ألكسندر دى مورايس، بما في ذلك حظر حسابات معينة ودفع الغرامات المستحقة وتعيين ممثل قانونى .

وأشارت صحيفة أو جلوبو أن دي مورايس كان أمر بالحظر بعد عدة أشهر من الخلاف مع ماسك حول حرية التعبير وحسابات اليمين المتطرف والمعلومات المضللة، وشتم ماسك دي مورايس، واصفًا إياه بالاستبدادي والرقابي، على الرغم من أن قضاة آخرين صدقوا بشكل متكرر على قراراته، بما في ذلك القرار الذي علق استخدام "X" في جميع أنحاء البلاد.

في النهاية، كان على شركة " ماسك " الالتزام بجميع مطالب "دي مورايس"، بما في ذلك حظر حسابات معينة، ودفع الغرامات المستحقة وتعيين ممثل قانوني. أدى عدم الامتثال لهذا الأخير إلى تعليق المنصة.

وتعد البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، واحدة من أكبر أسواق المنصة، حيث تضم حوالي 20 إلى 40 مليون مستخدم.

وتم حظر شبكة X، المملوكة من الملياردير الأمريكى إيلون ماسك في نهاية أغسطس، وتم تغريمه لرفضه تنفيذ الأوامر التي أملاها دي مورايس بشأن إزالة العديد من الملفات الشخصية المرتبطة باليمين المتطرف والمتهمة بنشر أخبار كاذبة بأصباغ معادية للديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، المملوكة أيضًا لماسك ، مسؤولة بشكل مشترك وفردي عن دفع الغرامات إذا لم تمتثل X.

وبعد إعلانه عن إغلاق مكتبه في البرازيل، اتهم رجل الأعمال ، دي مورايس بأنه يشكل خطراً على حرية التعبير و"تهديد" محاميه بالانتقام القضائي إذا لم يمتثلوا لأوامر المحكمة العليا.